В Петербурге задержали 21-летнего курьера мошенников

Накануне вечером, 30 января 2024 года около 16 часов 50 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение от 84-летней пенсионерки, которая проживает в доме 26 по проспекту Косыгина. Пенсионерка заявила о том, что днем ранее она стала жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП».

Поверив голосу в трубке телефона, пожилая женщина на улице возле своего подъезда передала курьеру рюкзак, в котором находились 400 тысяч рублей.

Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудники полиции по подозрению в совершении этого преступления задержали 21-летнего жителя города Вологда.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Решается вопрос об избирании задержанному меры пересечения.