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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали 21-летнего курьера мошенников

В Петербурге задержали 21-летнего курьера мошенников

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Опубликовал: Anton78
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Полицией задержан вологжанин, подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионерки в Красногвардейском районе

Накануне вечером, 30 января 2024 года около 16 часов 50 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение от 84-летней пенсионерки, которая проживает в доме 26 по проспекту Косыгина. Пенсионерка заявила о том, что днем ранее она стала жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП».
Поверив голосу в трубке телефона, пожилая женщина на улице возле своего подъезда передала курьеру рюкзак, в котором находились 400 тысяч рублей.
Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудники полиции по подозрению в совершении этого преступления задержали 21-летнего жителя города Вологда.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).
Решается вопрос об избирании задержанному меры пересечения.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район мошенничество пенсионеры
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