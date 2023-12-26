В Приморском районе задержали афериста, обманувшего 93-летнюю пенсионерку

Накануне днем, 25 декабря 2023 года около 14 часов 50 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о том, что 93-летней женщине, проживающей в доме 19 по проспекту Королева, звонят аферисты.

Прибывшие по адресу полицейские приняли заявление от пенсионерки о том, что она стала жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП» и для "урегулирования" вопроса неизвестные требуют у нее 300 тысяч рублей, которые она должна передать курьеру.

Вечером этого же, около 17 часов 30 минут в квартиру пожилой женщины прибыл курьер, которому она передала 200 тысяч рублей и 500 евро.

Через несколько минут, около 17 часов 40 минут, возле дома 19 по проспекту Королева, курьера - 29-летнего петербуржца задержали сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество).