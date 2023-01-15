На севере Петербурга в ДТП погиб пешеход

Сегодня ночью около 01 часа 50 минут на 20 км автодороги А-118, водитель автомобиля «Гранд Сузуки Витара», мужчина, 1962 года рождения двигаясь от пр. Энгельса в сторону Выборгского ш., совершил наезд на пешехода, 2000 г., с последующим наездом на стоящее ТС «Дэу Нексия».

В результате ДТП, мужчина-пешеход скончался до приезда скорой помощи, водитель автомобиля «Дэу», 2002 г., в тяжелом состоянии госпитализирован, трое его пассажиров, в возрасте от 23-25 лет, в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают все детали происшествия.