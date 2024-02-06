В Пушкине в ДТП пострадала пассажирка иномарки и женщина пешеход

Сегодня днем, 6 февраля 2024 года около 15 часов 20 минут к полицейским города Пушкина поступила информация о ДТП на перекрестке Октябрьского бульвара и Церковной улицы.

Притбывшие на месте происшествия сотрудники полиции установили, что водитель автомобиля «Форд», двигаясь по Октябрьскому бульвару от Школьной улицы к Церковной, при выполнении поворота налево, на Церковную улицу, совершил столкновение с автомобилем «Киа», двигавшимся в попутном направлении. В результате столкновения оба автомобиля вынесло на тротуар, с последующим наездом на 71-летнюю женщину, ожидавшую разрешающего сигнала светофора.

Пенсионерку госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

В ДТП пострадала также 31-летняя пассажир «Форда». Женщину в состоянии средней степени тяжести доставили в медучреждение.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.