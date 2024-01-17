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Питерец.ру » Происшествия » На КАД автомобиль "ВАЗ-2110" въехал в грузовик. Водитель легковушки погиб, двое пассажиров госпитализированы

На КАД автомобиль "ВАЗ-2110" въехал в грузовик. Водитель легковушки погиб, двое пассажиров госпитализированы

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств смертельного ДТП на КАД

Сегодня вечером, 17 января 2024 года около 18 часов 20 минут к полицейским поступила информация о ДТП, с участием грузовика и легкового автомобиля на 114 километре КАД.
Прибывшие на место происшествия поицейские установили, что грузовой автомобиль "Ивеко", под управлением 34-летнего водителя, по причине поломки, совершил остановку на КАД, знак об аварийной остановке водитель выставить не успел, так как в тот же момент в его грузовик сзади въехал автомобиль "ВАЗ-2110".

В результате столкновения 18-летний водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия, два его пассажира, мужчины, предположительно, одного возраста с погибшим, получили травмы и в тяжелом состоянии госпитализированы, их личности устанавливаются.
Полицейские проводят проверку. Устанавливают все обстоятельства происшествия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район ДТП КАД
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