На КАД автомобиль "ВАЗ-2110" въехал в грузовик. Водитель легковушки погиб, двое пассажиров госпитализированы

Сегодня вечером, 17 января 2024 года около 18 часов 20 минут к полицейским поступила информация о ДТП, с участием грузовика и легкового автомобиля на 114 километре КАД.

Прибывшие на место происшествия поицейские установили, что грузовой автомобиль "Ивеко", под управлением 34-летнего водителя, по причине поломки, совершил остановку на КАД, знак об аварийной остановке водитель выставить не успел, так как в тот же момент в его грузовик сзади въехал автомобиль "ВАЗ-2110".

В результате столкновения 18-летний водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия, два его пассажира, мужчины, предположительно, одного возраста с погибшим, получили травмы и в тяжелом состоянии госпитализированы, их личности устанавливаются.

Полицейские проводят проверку. Устанавливают все обстоятельства происшествия.