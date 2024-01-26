В ДТП на улице Савушкина пострадал 5-летний мальчик, пассажир «Шкода Октавиа»

Накануне утром, 25 января 2024 года около 08 часов 35 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 52 по улице Савушкина.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 53-летняя женщина управляя автомобилем «Шкода Октавия», двигаясь от улицы Оскаленко в сторону Шишмаревского переулка при совершении разворота в запрещенном для этого месте совершила столкновение с двигавшемся в попутном направлении по трамвайным путям, что так же запрещено, автомобилем «Сузуки Гранд Витара», под управлением 40-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 5-летний мальчик, пассажир «Шкода Октавиа». Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку всех обстоятельств происшествия.