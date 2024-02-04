Пенсионерка из Шлиссельбурга перевела мошенникам более 4,7 млн рублей

Накануне вечером, 3 февраля 2024 года около 18 часов 40 минут к полицейским Кировского района Ленинградской области поступило сообщение от 74-летней женщины, проживающей в доме 16 по Малоневскому каналу в городе Шлиссельбурге. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что с 22 января по 30 января 2024 года ей неоднократно звонили неизвестные, представляясь сотрудниками службы безопасности банка, и, под предлогом того, что с ее банковскими счетами происходят мошеннические действия, убедили перевести на указанные ими счета 4 750 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Полицейскими приняты меры к установление и задержанию мошенников.