В Выборгском районе пенсионерка перевела телефонным аферистам более 7,6 млн рублей

Накануне днем, 16 декабря 2023 года около 13 часов 30 минут к полицейским Выборгского района Петербурга обратился мужчина, который сообщил, что в отношении его 71-летней матери, которая проживает в доме 5/1 по Выборгскому шоссе, неизвестные совершили мошеннические действия.

Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что в период с 15 по 16 декабря его матери звонили неизвестные, представляясь сотрудниками организации, в которой та ранее работала, и сотрудниками спецслужб, и под предлогом обеспечения безопасности денежных средств убедили ее перевести 7 624 785 рублей на продиктованные ими счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Полицейскими приняты меры к розыску мошенников.