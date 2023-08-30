В Приморском районе пенсионерка взяла кредит и перевела телефонным мошенникам 5 млн рублей

Накануне вечером около 19 часов 50 минут к полицейским Приморского района Петербурга обратилась 70-летняя женщина которая сообщила, что в период с 25 июля 2023 по 10 августа 2023 года ей на мобильный телефон неоднократно звонили неизвестные, представлялись сотрудниками банка, и, под предлогом обеспечения безопасности ее денежных средств, убедили женщину взять кредит на сумму 5 миллионов рублей под залог квартиры и перевести их несколькими траншами на указанные ими счета.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников.