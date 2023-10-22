Пенсионерка из поселка Аннино перевела мошенникам почти миллион рублей

Вчера вечером около 16 часов 50 минут к полицейским Ломоносовского района Ленинградской области с сообщением о мошенничестве обратилась 79-летняя жительница поселка Аннино.

Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что в период 5 по 18 октября ей на телефон неоднократно звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками безопасности банка, которые, введя ее в заблуждение, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедили ее в отделении банка в доме 3 по улице Партизана Германа перевести 959 000 на указанные неизвестными счета.

Кроме того, неизвестные убедили пенсионерку взять с банке кредит на 5 миллионов рублей для заключения сделки, якобы, по «сохранности» квартиры, которая должна была состояться 17 октября 2023 года на Думской улице дом 1/3.

Деньги женщина заказала, однако мошенникам не передала.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицией приняты меры к розыску лиц, причастных к совершению преступления.