В Невском районе пенсионерка перевела телефонным мошенникам почти 6,2 млн рублей

Накануне вечером, 16 декабря 2023 года около 19 часов 40 минут к полицейским Невского района Петербурга обратилась 70-летняя женщина, проживающая в доме 2 по 2-му Рабфаковскому переулку.

Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что 8 декабря сего года, действуя под руководством неизвестного, представившегося сотрудником банка, для обеспечения, якобы, «сохранности» денежных средств, в различных отделениях банков на территории Петербурга она обналичила в общей сложности 6 186 200 рублей и перевела их на указанные лже-сотрудником банка счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейскими приняты меры к розыску злоумышленников.