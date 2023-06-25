В Калининском районе пенсионерка перевела телефонным мошенникам более 5,7 млн рублей

Вчера днем около 12 часов 15 минут к полицейским Калининского района Петербурга обратилась 68-летняя женщина. Пенсионерка срассказала правоохранителям о том, что в период с 15 по 23 июня ей неоднократно звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банка и, под предлогом обеспечения безопасности ее денежных средств, убедили её перевести 5 784 909 рублей на указанные неизвестными счета.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Полицией приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников.