В Калининском районе задержали подозреваемого в обмане пенсионерки

Днем 27 декабря 2023 года, около 14 часов 10 минут в полицию Калининского района Петербурга обратилась пожилая женщина, проживающая в доме 6 по Тимуровской улице, которая рассказала стражам порядка о том, что стала жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП» и передала курьеру 100 000 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера вечером, 6 января 2024 года около 21 часа 45 минут возле дома 17 по улице Демьяна Бедного в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали 23-летнего петербуржца.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.