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Питерец.ру » Происшествия » В Калининском районе задержали подозреваемого в обмане пенсионерки

В Калининском районе задержали подозреваемого в обмане пенсионерки

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Калининского района Петербурга задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки

Днем 27 декабря 2023 года, около 14 часов 10 минут в полицию Калининского района Петербурга обратилась пожилая женщина, проживающая в доме 6 по Тимуровской улице, которая рассказала стражам порядка о том, что стала жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП» и передала курьеру 100 000 рублей.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Вчера вечером, 6 января 2024 года около 21 часа 45 минут возле дома 17 по улице Демьяна Бедного в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали 23-летнего петербуржца.
Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район мошенничество пенсионеры
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