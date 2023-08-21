В Петербурге задержан мошенник, обманувший пенсионерку по схеме «родственник попал в ДТП»

Вечером 16 августа 2023 года около 21 часа 00 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило заявление от 85-летней пенсионерки, о том, что она стала жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП» и передала курьеру пакет с деньгами в сумме 500 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Порздним вечером минувшей субботы около 23 часов 30 минут возле дома 33 по улице Маршала Тухачевского уголовным розыском по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 36-летний петербуржец.

Подозреваемого задержали на основании ст. 91 УПК РФ.