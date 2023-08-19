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Питерец.ру » Происшествия » В Красносельском районе задержали уличного грабителя

В Красносельском районе задержали уличного грабителя

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Опубликовал: Anton78
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Полицией Красносельского района задержан подозреваемый в уличном грабеже

22 июля к полицейским Красносельского района Петербурга поступило заявление от 32-летнего петербуржца о том, что около 04 часов 10 минут, возле дома 13 по улице Летчика Пилютова, неизвестный, применив физическую силу, отобрал у него мобильный телефон и с места происшествия скрылся.
Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).
Вчера утром около 10 часов 00 минут возле дома 35 по Авангардной улице сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержан 28-летний гражданин без определенных занятий.
Злодея задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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