В Красносельском районе задержали уличного грабителя

22 июля к полицейским Красносельского района Петербурга поступило заявление от 32-летнего петербуржца о том, что около 04 часов 10 минут, возле дома 13 по улице Летчика Пилютова, неизвестный, применив физическую силу, отобрал у него мобильный телефон и с места происшествия скрылся.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вчера утром около 10 часов 00 минут возле дома 35 по Авангардной улице сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержан 28-летний гражданин без определенных занятий.

Злодея задержали на основании статьи 91 УПК РФ.