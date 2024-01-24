В Петербурге задержан «форточник», обокравший квартиру на улице Ленина

21 января 2024 года к полицейским Петроградского района Петербурга обратилась 35-летняя жительница дома 31 по улице Ленина.
Женщина рассказала стражам порядка о том, что в период с 13:40 по 14:20 неизвестный злоумышленник проник через открытое окно в принадлежащую ей 3-комнатную квартиру, расположенную на 1 этаже шестиэтажного дома, и похитил ее паспорт и принадлежащий ей мобильный телефон «iPhone».
Материальный ущерб составил 6 000 рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).
22 января 2024 года около 17 часов 30 минут возле дома 3 по Петрозаводской улице в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении этого преступления полицейскими задержан 37-летний житель деревни Новое Девяткино Всеволожского района Ленобласти, ранее неоднократно судимый за совершение краж и мошенничеств.
23 января 2024 года подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.
Проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Устанавливается причастность злоумышленника к другим аналогичным преступлениям.