В Петербурге задержан «форточник», обокравший квартиру на улице Ленина

21 января 2024 года к полицейским Петроградского района Петербурга обратилась 35-летняя жительница дома 31 по улице Ленина.

Женщина рассказала стражам порядка о том, что в период с 13:40 по 14:20 неизвестный злоумышленник проник через открытое окно в принадлежащую ей 3-комнатную квартиру, расположенную на 1 этаже шестиэтажного дома, и похитил ее паспорт и принадлежащий ей мобильный телефон «iPhone».

Материальный ущерб составил 6 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

22 января 2024 года около 17 часов 30 минут возле дома 3 по Петрозаводской улице в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении этого преступления полицейскими задержан 37-летний житель деревни Новое Девяткино Всеволожского района Ленобласти, ранее неоднократно судимый за совершение краж и мошенничеств.

23 января 2024 года подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Устанавливается причастность злоумышленника к другим аналогичным преступлениям.