В Петербурге задержали афериста, обманувшего пенсионерку с бульвара Новаторов

Вечером минувшего воскресенья, 14 января 2024 года около 17 часов 30 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение от 83-летней жительницы дома 54 по бульвару Новаторов. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что 18 октября 2023 года и 11 января 2024 года ей на телефон с нескольких абонентских номеров звонили неизвестные и убедили обналичить все средства с банковских счетов и передать их курьеру.

18 октября 2023 года и 11 января 2024 года пожилая женщина передала курьеру в общей сложности 795 309 рублей.

По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера днем, 17 января около 12 часов возле дома 30 корпус 3 по проспекту Маршала Жукова полицейские по подозрению в совершении данного преступления задержали 38-летнего местного жителя.

Подозреваемого, ранее судимого за кражу, поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.