В Петербурге разыскивают подозреваемого, который стрелял в прохожего

Сегодня ночью около 02 часов к полицейским Приморского района Петербурга поступила телефонограмма о том, к ним обратился за помощью 31-летний мужчина с непроникающим ранением, предположительно из пневматического пистолета, который после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отпущен.

Сотрудникам полиции потерпевший пояснил, что у дома 5 корпус 2 по улице Земледельческая в результате конфликта ему в грудь выстрелил знакомый. Полицией приняты меры к розыску злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.