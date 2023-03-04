В Петроградском районе обокрали Крестовоздвиженский храм

Вчера к полицейским Петероградского районеа Петербурга поступило заявление о том, что около 14 часов 00 минут по адресу Константиновский проспект, дом 11, неизвестный из помещения храма похитил церковное имущество стоимостью 383 650 рублей.

Молодой мужчина в очках и красной куртке подошел к одному из аналоев и, переложил в свой пакет крест и Евангелие, а затем спокойно покинул помещение храма.

Полицейские принимают меры к розыску и задержанию злоумышленника.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.