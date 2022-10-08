В Петербурге задержан мужчина стрелявший из травмата по окнам

Вчера под утро около 05 часов к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 41-летней женщины, проживающей в доме 1 на улице Софьи Ковалевской о том, что неизвестный преступник выстрелил в окно ее квартиры.

Прибывшим на место происшествия нарядом полиции «по горячим следам» по подозрению в совершении указанного преступления задержан 33-летний мужчина.

У задержанного изъято: травматический пистолет «Оса», 7 патронов к травматическому пистолету, 2 гильзы, нож, перцовый баллончик.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Мужчину задержали на основании ст. 91 УПК РФ.