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Питерец.ру » Общество » В храме Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове прошло праздничное богослужение

В храме Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове прошло праздничное богослужение

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
В храме Смоленской иконы Божией Матери прошло богослужение в честь престольного праздника

В храме Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове прошло праздничное богослужение в честь престольного праздника – Смоленского образа Божией Матери Одигитрии. Эта икона особо почитаема у православных. По преданию она была написана святым евангелистом Лукой во время земной жизни Пресвятой Богородицы.

Божественную литургию отслужил митрополит Санкт‑Петербургский и Ладожский Варсонофий. На молебне присутствовал губернатор Александр Беглов.

Глава города поздравил клир и прихожан храма с Днем иконы Смоленской иконы Божией Матери. Он отметил, что икона – одна из главных святынь Русской Православной Церкви.

«Образ Смоленской иконы Божией Матери многие века хранит нашу Родину от нашествия врагов. Веками к ней обращались наши воины. Икона дарует силы и помощь в служении Родине. Сегодня это особенно важно для всех нас», - подчеркнул Александр Беглов.

Губернатор также поблагодарил за труд настоятеля храма Смоленской иконы Божией Матери протоиерея Евгения Шогенова.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Петербурга
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