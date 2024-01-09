Полиция задержала поджигателей двери квартиры журналиста Трофима Татаренкова

Вечером минувшего воскресенья в доме на набережной Фонтанки был совершен поджог двери квартиры, в которой проживал журналист радио Sputnik Трофим Татаренков. Ущерб составил 50 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога).

По подозрению в совершении указанного преступления задержаны трое жителей Колпино, 18, 19 и 20 лет. Их наняли через анонимный телеграм-канал и заплатили 1000 долларов США. Молодым людям сказали, что в квартире якобы располагается наркопритон.