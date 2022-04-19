В Петербурге полицейские задержали поджигателя иномарки

В минувший четверг к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 18 по проспекту Пархоменко горит автомобиль. Сотрудниками полиции, незамедлительно прибывшими на место происшествия, установлено, что в результате поджога произошло возгорание автомашины «Тойота Королла», принадлежащего 54-летнему неработающему гражданину. В результате возгорания автомобиль выгорел полностью, пострадавших нет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

Вчера полицейскими возле дома 112 по улице Школьная по подозрению в совершении указанного преступления задержан 36-летний неработающий житель города. Пироман задержан на основании статьи 91 УПК РФ.