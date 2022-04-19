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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские задержали поджигателя иномарки

В Петербурге полицейские задержали поджигателя иномарки

0
1
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
В Выборгском районе Петербурга полицейские задержали поджигателя иномарки

В минувший четверг к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 18 по проспекту Пархоменко горит автомобиль. Сотрудниками полиции, незамедлительно прибывшими на место происшествия, установлено, что в результате поджога произошло возгорание автомашины «Тойота Королла», принадлежащего 54-летнему неработающему гражданину. В результате возгорания автомобиль выгорел полностью, пострадавших нет. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). 

Вчера полицейскими возле дома 112 по улице Школьная по подозрению в совершении указанного преступления задержан 36-летний неработающий житель города. Пироман задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район поджог пожар автомобиль
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