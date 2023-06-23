В Петербурге пьяный мужчина в ходе ссоры поджог вещи своей сестры

В минувшую среду к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась 23-летняя петербурженка с заявлением о том, что в квартире дома 29 по проспекту Кузнецова ее брат, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, ведет себя агрессивно и совершил поджог ее личных вещей.

Оперативно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления 34-летний неработающий брат заявительницы был задержан.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.