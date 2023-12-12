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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан автолюбитель, подозреваемого в избиении 10-летнего мальчика

В Петербурге задержан автолюбитель, подозреваемого в избиении 10-летнего мальчика

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Опубликовал: Anton78
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Полиция задержала автолюбителя, подозреваемого в избиении подростка на проспекте Энергетиков

10 декабря к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация от мужчины о том, что около 18 часов 30 минут возле дома 9 по проспекту Энергетиков неизвестный мужчина ударил его 10-летнего сына.

В результате проверки полицейские установили, что двое подростков кидали снежки в проезжающие мимо автомобили и это не понравилось водителю автомобиля «Фольксваген Тигуан», он остановился, вышел и ударил одного из подростков, после чего уехал.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 116 УК РФ (побои).
Сегодня утром, 12 декабря сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого подозреваемого на Ладожском вокзале.
Им оказался 39-летний житель Красногвардейского района.
В настоящее время мужчину доставили в отдел полиции для проведения процессуальных действий.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район телесные повреждения дети
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