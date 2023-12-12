В Петербурге задержан автолюбитель, подозреваемого в избиении 10-летнего мальчика

10 декабря к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация от мужчины о том, что около 18 часов 30 минут возле дома 9 по проспекту Энергетиков неизвестный мужчина ударил его 10-летнего сына.

В результате проверки полицейские установили, что двое подростков кидали снежки в проезжающие мимо автомобили и это не понравилось водителю автомобиля «Фольксваген Тигуан», он остановился, вышел и ударил одного из подростков, после чего уехал.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 116 УК РФ (побои).

Сегодня утром, 12 декабря сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого подозреваемого на Ладожском вокзале.

Им оказался 39-летний житель Красногвардейского района.

В настоящее время мужчину доставили в отдел полиции для проведения процессуальных действий.