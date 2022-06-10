В центре Петербурга задержали мужчину, причастного к совершению преступлени

В минувшую среду около 21 часа в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома № 205 по набережной Обводного канала за совершение преступления, предусмотренного статьёй 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств), задержан 26-летний мужчина. Установлена его причастность к совершению другого преступления.

21 мая 2022 года в период с 01 часа 30 минут до 02 часов 00 минут, находясь возле дома №219 по набережной Обводного канала в автомобиле «Киа Серато», применив насилие данный гражданин отобрал у двоих мужчин, 21 и 22 лет, 2 мобильных телефона на общую сумму свыше 60 тысяч рублей.

Вчера под утро около 04 часов 15 минут в полиции Адмиралтейского района Петербурга по данному факту зарегистрированы заявления от потерпевших.

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

В этот же день около 21 часа 30 минут подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.