Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбое трехлетней давности

8 января 2019 года к полицейским обратился мужчина, 1972 года рождения, проживающий по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Пески, дом 22, с заявлением о том, что находясь по месту жительства заявителя малознакомый мужчина, применив физическую силу, под угрозой ножа, пытался похитить денежные средства в сумме 400 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой).

22 октября 2022 года около 15 часов 30 минут возле дома 11 по улице Политрука Пасечника в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий опергруппой уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 42-летний мужчина. Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.