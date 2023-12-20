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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали участников дорожного конфликта на Лиговском проспекте

В Петербурге задержали участников дорожного конфликта на Лиговском проспекте

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали двоих участников конфликта на Лиговском проспекте

Накануне вечером, 19 декабря около 20 часов 00 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 44 по Лиговскому проспекту происходит конфликт водителя и пешехода. 

Прибывшие на место полицейские установили, что 44-летний прохожий сделал замечание водителю автомобиля «Киа Серато» за парковку на тротуаре, водитель вышел из автомобиля и ударил пешехода, после чего скрылся. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, около 20 часов 45 минут возле того же дома подозреваемого задержалт. 

Им оказался 29-летний гражданин России, уроженец одного из сопредельных государств. 

Обоих участников конфликта доставили в отдел полиции для разбирательства. 

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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