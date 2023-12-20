В Петербурге задержали участников дорожного конфликта на Лиговском проспекте

Накануне вечером, 19 декабря около 20 часов 00 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 44 по Лиговскому проспекту происходит конфликт водителя и пешехода.

Прибывшие на место полицейские установили, что 44-летний прохожий сделал замечание водителю автомобиля «Киа Серато» за парковку на тротуаре, водитель вышел из автомобиля и ударил пешехода, после чего скрылся.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, около 20 часов 45 минут возле того же дома подозреваемого задержалт.

Им оказался 29-летний гражданин России, уроженец одного из сопредельных государств.

Обоих участников конфликта доставили в отдел полиции для разбирательства.