В Петербурге иномарка сбила 17-летнюю школьницу

Накануне утром около 07 часов 00 минут возле дома 173 корпус 1 по проспекту Ветеранов, 32-летний водитель автомобиля «Хундай Солярис» совершил наезд на 17-летнюю ученицу 9 класса, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.

Водитель «Хундай Солярис» только за 2022 год 14 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД по ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения).

Сотрудники ГИБДД устанавливают все детали происшествия.