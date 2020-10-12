Смертельное ДТП в Невском районе

В Невском районе Петербурга полицейскими выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого один человек погиб и трое пострадали.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, накануне позно вечером, около 22:00, на пересечении проспекта Большевиков и улицы Тельмана 19-летний водитель, не имея водительского удостоверения, выехал на автомашине ВАЗ-2112 на перекресток по запрещающему сигналу светофора и сбил пешехода, 36-летнюю женщину, после чего совершил столкновение с автомобилем "Хундай Солярис", за рулем которого находился 25-летний водитель.

В результате ДТП пассажир автомобиля "Хундай", 27-летняя женщина и годовалый малыш госпитализированы с травмами средней степени тяжести, водитель ВАЗа получил травмы средней степени тяжести. Женщина-пешеход получила травмы, не совместимые с жизнью и скончалась на месте ДТП. По словам очевидцев, ее разорвало пополам.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.