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Питерец.ру » Происшествия » Смертельное ДТП в Невском районе

Смертельное ДТП в Невском районе

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
В Невском районе Петербурга автомобиль ВАЗ-2112 выехал на красный свет и сбил насмерть пешехода, после чего столкнулся с «Хундай Солярис»

В Невском районе Петербурга полицейскими выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого один человек погиб и трое пострадали.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, накануне позно вечером, около 22:00, на пересечении проспекта Большевиков и улицы Тельмана 19-летний водитель, не имея водительского удостоверения, выехал на автомашине ВАЗ-2112 на перекресток по запрещающему сигналу светофора и сбил пешехода, 36-летнюю женщину, после чего совершил столкновение с автомобилем "Хундай Солярис", за рулем которого находился 25-летний водитель.

В результате ДТП пассажир автомобиля "Хундай", 27-летняя женщина и годовалый малыш госпитализированы с травмами средней степени тяжести, водитель ВАЗа получил травмы средней степени тяжести. Женщина-пешеход получила травмы, не совместимые с жизнью и скончалась на месте ДТП. По словам очевидцев, ее разорвало пополам.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Невский район ДТП пострадавший пешеход
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