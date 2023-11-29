На КАД «Шкода Октавия» столкнулась с грузовиком. Водитель иномарки погиб

Сегодня ночью, 29 ноября 2023 года около 02 часов 05 минут на 27 км КАД 53-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода Октавия», двигаясь от проспекта Культуры в сторону Новоприозерского шоссе, неправильно выбрал дистанцию и совершил столкновение с грузовым автомобилем «Рено», под управлением 40-летнего водителя.

В результате ДТП водитель «Шкоды» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.