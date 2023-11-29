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Питерец.ру » Происшествия » На КАД «Шкода Октавия» столкнулась с грузовиком. Водитель иномарки погиб

На КАД «Шкода Октавия» столкнулась с грузовиком. Водитель иномарки погиб

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции проводят проверку по факту смертельного ДТП на КАД

Сегодня ночью, 29 ноября 2023 года около 02 часов 05 минут на 27 км КАД 53-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода Октавия», двигаясь от проспекта Культуры в сторону Новоприозерского шоссе, неправильно выбрал дистанцию и совершил столкновение с грузовым автомобилем «Рено», под управлением 40-летнего водителя.
В результате ДТП водитель «Шкоды» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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