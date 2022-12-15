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Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Пятилеток произошло смертельное ДТП

На проспекте Пятилеток произошло смертельное ДТП

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Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка по факту смертельного ДТП на проспекте Пятилеток

Накануне около 00 часов 05 минут на пересечении проспекта Пятилеток и улицы Джона Рида, в Невском районе Петербурга 28-летний житель Смоленской области управляя автомобилем «Хундай Солярис» и двигаясь по проспекту Пятилеток от улицы Ворошилова к улице Джона Рида, при совершении разворота не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с двигавшемся во встречном направлении автомобилем «Хундай Генезис» под управлением 39-летнего автовладельца.

В результате ДТП водитель «Хундай Солярис» в тяжелом состоянии был госпитализирован, а позднее скончался в медицинском учреждении, водитель «Хундай Генезис» в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.

Источник: ГУ МВД
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