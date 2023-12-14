В Ленобласти в лобовом ДТП погиб водитель «Шкода Октавия»

Сегодня днем, 14 декабря 2023 года около 14 часов 40 минут к полицейским поступило сообщение о том, что по адресу: Ленобласть, Бокситогорский район, дорога «Вологда-Тихвин-Новая Ладога», от поселка Сумино в сторону Вологды 15 км, неустановленный водитель, управляя автомобилем «Тайота Раф 4», выполняя обгон совершил столкновение с встречным автомобилем «Шкода Октавия», под управлением неустановленного мужчины.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Шкода Октавиа» скончался на месте происшествия, а водитель автомобиля «Тайота Раф 4» госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП сотрудники дорожной полиции проводят проверку.