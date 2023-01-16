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Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Вологда — Новая Ладога» столкнулись «Газель-Соболь» и «Тойота Королла». Пассажирка Тойоты скончалась, пятеро пострадали

На трассе «Вологда — Новая Ладога» столкнулись «Газель-Соболь» и «Тойота Королла». Пассажирка Тойоты скончалась, пятеро пострадали

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Опубликовал: Вадик Котов
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Сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП на автодороге «Вологда — Новая Ладога»

Сегодня вечером около 17 часов 40 минут на 356 км. трассы «Вологда — Новая Ладога» в районе деревни Чудцы, Бокситогорского района Ленминградской области водитель «Газель-Соболь», 1984 года рождения, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла» под управлением водителя, 1990 года рождения.

По предварительным данным, в результате ДТП: пассажир автомобиля Тойота, женщина, 1992 года рождения, скончалась на месте происшествия, водитель, а также другая пассажирка, 1970 года рождения в средней степени тяжести госпитализированы, подросток 11 лет после оказания медицинской помощи отпущен.
Водитель и двое пассажиров автомобиля «Газель»: мужчины 1983 и 1985 года рождения, после оказания медицинской помощи отпущены домой.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Бокситогорский район ДТП
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