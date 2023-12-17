В Ленобласти на трассе "Сортавала" в ДТП с грузовиком погибля водитель «Шевроле»

Сегодня вечером, 17 декабря около 16 часов 00 минут на 143 километре трассы "Сортавала", в Приозерском районе Ленинградской области произошло серьезное ДТП. Во время обгонного маневра 41-летняя женщина, которая находилась за рулем автомобиля «Шевроле Лачетти», не справилась с управлением и столкнулась с грузовым автомобилем «MAN» с полуприцепом, за рулем которого находился 50-летний водитель. После этого грузовик также столкнулся с автомобилем «Фольксваген Гольф», которым управлял 56-летний водитель.

В результате этой серии столкновений водитель «Шевроле» погибла на месте происшествия. Её 12-летняя дочь получила серьезные травмы и была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Сейчас полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.