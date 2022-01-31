На трассе «Скандинавия» в Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом

Сегодня утром, около 08 часов 20 минут на 171 километре трассы "Скандинавия" 67-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Нива», не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего совершил столкновение с автобусом «Зонг Тонг» под управлением 41-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате столкновения автобус съехал в правый по ходу следования кювет.

В ДТП водитель «Шевроле Нивы» от полученных травм скончался на месте. В автобусе никто не пострадал.

Полицией устанавливаются детали и обстоятельства произошедшего.