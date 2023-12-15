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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурга задержаны двое юношей, обманувших пенсионерку

В Петербурга задержаны двое юношей, обманувших пенсионерку

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Выборгского района Петербурга задержали двоих, обманувших пенсионерку с проспекта Художников

Вчера вечером, 14 декабря 2023 года около 17 часов 20 минут 86-летняя пенсионерка, проживающая на проспекте Художников, обратилась к полицейским Выборгского района Петербурга.

Пожилая женщина рассказала, что несколько часов назад неизвестный человек позвонил ей и убедил передать 100 тысяч рублей курьеру. Под предлогом, что ее сестра стала виновницей ДТП и может быть привлечена к уголовной ответственности, мошенник обманул пожилую женщину.

Однако полиция оперативно приняла меры и в этот же день, около 20 часов 30 минут задержала двух курьеров мошенников возле дома 8 на Кирочной улице. Один из них был 18-летним, а другой - всего 15 лет. Эти молодые люди были причастны к преступлению и были задержаны оперативниками. По данному случаю было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ, которая касается мошенничества. Полиция будет проводить дальнейшее расследование, чтобы выяснить все обстоятельства и привлечь виновных к справедливости.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район мошенничество пенсионеры
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