В центре Петербурга пенсионерка передала мошенникам почти 5,2 млн рублей

Накануне вечером, 10 декабря 2023 года около 18 часов 00 минут к полицейским Центрального района Петербурга обратилась 92-летняя женщина, проживающая в доме 46 по Литейному проспекту. Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что накануне, 09 декабря, ей по телефону позвонил неизвестный, который, введя её в заблуждение, под предлогом не привлечения к уголовной ответственности ее дочери, которая, якобы, стала виновником ДТП, убедил передать посреднику 5 186 000 рублей.

Позднее, в этот же день, к квартире пожилой петербурженки пришел курьер, которому она и передала денежные средства.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские принимают меры к розыску и задержанию злоумышленника.