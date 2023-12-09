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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали жителя Бурятии, обманувшего пенсионерку

В Петербурге задержали жителя Бурятии, обманувшего пенсионерку

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали жителя Бурятии, обманувшего пенсионерку с улицы Черкасова

Вечером 5 декабря 2023 года около 16 часов 10 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 73-летней жительницы дома 6 по улице Черкасова. Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что часом ранее ей позвонил неизвестный, представившийся следователем, и сообщил о ДТП совершенном по вине ее внучки, во избежание уголовной ответственности за которое убедил ее передать курьеру 120 тысяч рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.
8 декабря 2023 года около 11 часов 30 минут возле дома 16 по Кондратьевскому проспекту по подозрению в совершении указанного преступления задержали 24-летнего жителя республики Бурятия, проживающего в одном из хостелов Петербурга.
Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район мошенничество пенсионеры
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