В Петербурге задержали жителя Бурятии, обманувшего пенсионерку

Вечером 5 декабря 2023 года около 16 часов 10 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 73-летней жительницы дома 6 по улице Черкасова. Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что часом ранее ей позвонил неизвестный, представившийся следователем, и сообщил о ДТП совершенном по вине ее внучки, во избежание уголовной ответственности за которое убедил ее передать курьеру 120 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.

8 декабря 2023 года около 11 часов 30 минут возле дома 16 по Кондратьевскому проспекту по подозрению в совершении указанного преступления задержали 24-летнего жителя республики Бурятия, проживающего в одном из хостелов Петербурга.

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.