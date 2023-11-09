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Питерец.ру » Происшествия » В Выборгском районе пенсионерка перевела мошенникам более 3,2 млн рублей

В Выборгском районе пенсионерка перевела мошенникам более 3,2 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские ищут мошенников, обманувших пенсионерку в Выборгском районе Петербурга

Накануне вечером около 17 часов 10 минут к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась 77-летняя женщина из дома 12 по Дрезденской улице с заявлением о том, что 27 октября ей на сотовый телефон позвонил неизвестный, представившийся брокером, и под предлогом дополнительного заработка - выгодных вложений - убедил передать денежные средства курьеру.
В период с 27 октября па 3 ноября к пенсионерке прибыл неизвестный, которому она передала 3 274 500 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.
Полицейскими приняты меры к розыску лиц, причастных к совершению преступления.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район мошенничество пенсионеры
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