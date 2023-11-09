В Выборгском районе пенсионерка перевела мошенникам более 3,2 млн рублей

Накануне вечером около 17 часов 10 минут к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась 77-летняя женщина из дома 12 по Дрезденской улице с заявлением о том, что 27 октября ей на сотовый телефон позвонил неизвестный, представившийся брокером, и под предлогом дополнительного заработка - выгодных вложений - убедил передать денежные средства курьеру.

В период с 27 октября па 3 ноября к пенсионерке прибыл неизвестный, которому она передала 3 274 500 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Полицейскими приняты меры к розыску лиц, причастных к совершению преступления.