В Тихвине задержали молодого афериста обманушего двух пенсионерок

Накануне днем около 14 часов 20 минут 83-летняя женщина обратилась к полицейским Тихвинского района Ленинградской области. с Пенсионерка рассказала о том, что 20 ноября, около 13 часов 00 минут, ей позвонил незнакомый человек. Под предлогом возможного привлечения ее дочери к ответственности за якобы совершенное ДТП, злоумышленник убедил пенсионерку передать ему 700 000 рублей.

Полиция незамедлительно начала расследование и возбудила уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ, относящейся к мошенничеству.

В тот же день вечером, около 16 часов 20 минут, 74-летняя жительница Тихвина обратилась в полицию с подобной историей. Неизвестный позвонил ее 80-летнему мужу, сообщив, что нуждается в помощи, и убедил пенсионера передать ему 1 000 000 рублей. Это был очередной случай мошенничества, который тревожил местных жителей. Однако полицейские смогли задержать подозреваемого в совершении указанных преступлений.

Около 20 часов 50 минут, в помещении торгового центра, расположенного в 1-м микрорайоне Тихвина, 18-летний местный житель был задержан. Этот случай еще раз подчеркивает важность оперативного реагирования и сотрудничества между полицией и обществом. Задержанного злоумышленника поместили в изолятор в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Теперь полиция будет продолжать расследование, чтобы установить все обстоятельства преступлений и привлечь виновных к ответственности. Эти случаи мошенничества являются лишь вершиной айсберга. В последние годы количество мошеннических схем и афер значительно увеличилось, особенно среди пожилых людей.