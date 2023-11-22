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Питерец.ру » Происшествия » В Тихвине задержали молодого афериста обманушего двух пенсионерок

В Тихвине задержали молодого афериста обманушего двух пенсионерок

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские в Ленобласти задержали 18-летнего подозреваемого в мошенничестве

Накануне днем около 14 часов 20 минут 83-летняя женщина обратилась к полицейским Тихвинского района Ленинградской области. с Пенсионерка рассказала о том, что 20 ноября, около 13 часов 00 минут, ей позвонил незнакомый человек. Под предлогом возможного привлечения ее дочери к ответственности за якобы совершенное ДТП, злоумышленник убедил пенсионерку передать ему 700 000 рублей.

Полиция незамедлительно начала расследование и возбудила уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ, относящейся к мошенничеству.

В тот же день вечером, около 16 часов 20 минут, 74-летняя жительница Тихвина обратилась в полицию с подобной историей. Неизвестный позвонил ее 80-летнему мужу, сообщив, что нуждается в помощи, и убедил пенсионера передать ему 1 000 000 рублей. Это был очередной случай мошенничества, который тревожил местных жителей. Однако полицейские смогли задержать подозреваемого в совершении указанных преступлений.

Около 20 часов 50 минут, в помещении торгового центра, расположенного в 1-м микрорайоне Тихвина, 18-летний местный житель был задержан. Этот случай еще раз подчеркивает важность оперативного реагирования и сотрудничества между полицией и обществом. Задержанного злоумышленника поместили в изолятор в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Теперь полиция будет продолжать расследование, чтобы установить все обстоятельства преступлений и привлечь виновных к ответственности. Эти случаи мошенничества являются лишь вершиной айсберга. В последние годы количество мошеннических схем и афер значительно увеличилось, особенно среди пожилых людей.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тихвинский район мошенничество пенсионеры
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