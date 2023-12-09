В Петроградском районе пенсионерка передала телефонным мошенникам 6 млн рублей

Накануне днем, 8 декабря 2023 года около 15 часов 55 минут к полицейским Петроградского района Петербурга обратилась 84-летняя жительница дома 84-86 по Малому проспекту Петроградской стороны. Пенсионерка рассказала правоохранителям, что около 12 часов 00 минут того же дня ей на телефон позвонил, якобы, следователь и сообщил, что ее дочь совершила ДТП, и ее могут привлечь к уголовной ответственности, избежать которой можно за деньги.

Голос в трубке убедил пожилую женщину передать курьеру 6 миллионов рублей, что та и сделала, возле подъезда своего дома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейскими приняты меры к установлению и розыску мошенников.