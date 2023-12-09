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Питерец.ру » Происшествия » В Петроградском районе пенсионерка передала телефонным мошенникам 6 млн рублей

В Петроградском районе пенсионерка передала телефонным мошенникам 6 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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Полицией приняты меры к розыску мошенников, обманувших пенсионерку с Малого проспекта Петроградской стороны

Накануне днем, 8 декабря 2023 года около 15 часов 55 минут к полицейским Петроградского района Петербурга обратилась 84-летняя жительница дома 84-86 по Малому проспекту Петроградской стороны. Пенсионерка рассказала правоохранителям, что около 12 часов 00 минут того же дня ей на телефон позвонил, якобы, следователь и сообщил, что ее дочь совершила ДТП, и ее могут привлечь к уголовной ответственности, избежать которой можно за деньги.
Голос в трубке убедил пожилую женщину передать курьеру 6 миллионов рублей, что та и сделала, возле подъезда своего дома.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Полицейскими приняты меры к установлению и розыску мошенников.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Петроградский район мошенничество пенсионеры
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