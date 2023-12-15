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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан подозреваемый в поножовщине на улице Подвойского

В Петербурге задержан подозреваемый в поножовщине на улице Подвойского

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Невского района Петербурга задержали подозреваемого в поножовщине на улице Подвойского

Накануне ночью, 14 декабря 2023 года около 01 часа 35 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация от жительницы Санкт-Петербурга, 37-летней женщины, о ножевом ранении прохожего возле дома №50 на улице Подвойского. Полицейский наряд, получивший вызов, незамедлительно прибыл на место происшествия и смог задержать подозреваемого, 33-летнего мужчину, возле дома №48 на той же улице, благодаря оперативным мерам.

По предварительной информации, инцидент произошел около 01 часа 30 минут возле дома №51 на улице Подвойского. Подозреваемый и его сверстник, с которым у них были неприязненные отношения, внезапно вступили в конфликт, который перерос в физическую стычку.

В ходе конфликта подозреваемый нанес своему оппоненту ножевое ранение в живот, причинив тяжкий вред его здоровью. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение с колото-резаной раной живота и находится в тяжелом состоянии.

В связи с этим происшествием было возбуждено уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, который предусматривает уголовную ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Силовики задержали подозреваемого на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, которая регулирует порядок задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления. Органы правопорядка ведут расследование данного инцидента, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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