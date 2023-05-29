В центре Петербурга мигрант ударил ножом свою землячку

Накануне утром около 07 часов 35 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение о том, что в квартире дома 6 по Гончарной улице нанесено ножевое ранение.

В этот же день к полицейским поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что к ним из квартиры на Гончарной с колото-резаным ранением в тяжелом состоянии госпитализирована 41-летняя гражданка одной из стран ближнего зарубежья.

Установлено, что женщину в ходе распития спиртных напитков ударил ножом ее 47-летний сожитель - земляк.

28 мая 2023 около 12 часов 50 минут возле дома 22 по улице Моисеенко опергруппой подозреваемый был задержан.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемого задержали на основании ст. 91 УПК РФ.