В Петербурге задержан подозреваемый в разбое на улице Подвойского

Накануне вечером, 2 декабря 2023 года около 18 часов 20 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что на улице Подвойского, дом 34, совершено вооруженное нападение с ножом на магазин. Добычей налетчика стали деньги, мобильный телефон, сигареты.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции.

Сумма ущерба составила 44 000 рублей.

В этот же вечер, около 23 часов 40 минут возле дома 8 по проспекту Большевиков полицейские «по горячим следам» по подозрению в совершении данного преступления задержали 45-летнего петербуржца.

Похищенное изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).