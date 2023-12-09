В Калининском районе задержали мужчину до смерти избившего свою подругу

Вечером, 7 декабря 2023 года около 17 часов 10 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение о страшной находке в одной из квартир дома 95 на Светлановском проспекте. Там было обнаружено тело женщины с видимыми телесными повреждениями.

Прибывшие на место происшествия полицейские смогли определить личность погибшей - это оказалась 38-летняя женщина, которая находилась в гостях в данной квартире.

На следующий день, около 15 часов 30 минут, оперативники уголовного розыска, работавшие по делу, смогли задержать подозреваемого в преступлении. Задержанный, 39-летний хозяин квартиры, был найден в состоянии сильного алкогольного опьянения возле дома 17 на улице Комсомола. Именно в его квартире было обнаружено тело погибшей женщины.

Согласно проведенной судебно-медицинской экспертизе, смерть женщины наступила в результате переломов костей носа и кровоизлияния в головной мозг. Эти серьезные повреждения привели к необратимым последствиям.

Следственные органы решили возбудить уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного Кодекса Российской Федерации, которая квалифицирует данное преступление как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Подозреваемый был задержан на основании статьи 91 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации. Оказалось, что задержанный ранее уже имел судимость, в том числе, за совершение убийства.