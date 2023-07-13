В Колпино в квартире обнаружили труп женщины с множественными гематомами лица и тела

Накануне ранним утром около 04 часов 20 минут к полицейским Колпинского района Петербурга поступило сообщение от 42-летнего мужчины о том, что в квартире дома 21 по бульвару Трудящихся нынешний сожитель его бывшей жены сильно избил ее.

На место происшествия был незамедлительно направлен наряд полиции.

Прибывшие по вызову полицейские обнаружили в квартире труп женщины с множественными гематомами лица и тела.

По подозрению в совершении данного преступления по горячим следам сотрудники полиции задержали 43-летнего ранее судимого сожителя погибшей, а также и ее бывшего 42-летнего супруга, оба находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейскими проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.