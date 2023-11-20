В Ленобласти задержали мужчину, который до смерти избил собственную мать

18 ноября 2023 года около 15 часов 30 минут полиция Всеволожского района Ленинградской области получила сообщение о трагическом инциденте, произошедшем в квартире дома №1 на Лубянской улице. Молодой человек обнаружил тело своей бабушки, 74-летней женщины, с признаками насильственной смерти.

Получив вызов, на место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. При осмотре квартиры было обнаружено тело погибшей женщины с видимыми телесными повреждениями.

Полицейские немедленно приступили к расследованию данного случая и выяснению обстоятельств произошедшего.

По подозрению в причастности к указанному преступлению был задержан сын погибшей женщины, 52-летний безработный мужчина. Подозреваемый был доставлен в местное отделение полиции и задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая квалифицирует убийство. Следствие продолжает работу над данной уголовным делом, собирая доказательства и проводя необходимые экспертизы. Очевидцев происшествия допрашивают, а следователи анализируют обстановку и возможные мотивы преступления.