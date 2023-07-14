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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга в квартире обнаружен труп женщины с телесными повреждениями

В центре Петербурга в квартире обнаружен труп женщины с телесными повреждениями

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции ведут розыск подозреваемого в убийстве в Центральном районе Санкт-Петербурга

Накануне поздним вечером около 23 часов 50 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от диспетчера скорой помощи о том, что в квартире на 10-й Советской улице, дом 14, обнаружено тело 30-летней женщины из одной из среднеазиатских республик.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что в этот же вечер родственники женщины вскрыли запертую комнату и обнаружили ее мертвой на кровати с синяками и царапинами. Они незамедлительно вызвали скорую помощь и полицию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) в отношении неизвестного преступника.

Полиция разыскивает 37-летнего мужчину, который подозревается в совершении этого преступления. Сотрудники полиции предпринимают все необходимые меры для выяснения его местонахождения и задержания.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район убийство телесные повреждения
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