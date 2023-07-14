В центре Петербурга в квартире обнаружен труп женщины с телесными повреждениями

Накануне поздним вечером около 23 часов 50 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от диспетчера скорой помощи о том, что в квартире на 10-й Советской улице, дом 14, обнаружено тело 30-летней женщины из одной из среднеазиатских республик.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что в этот же вечер родственники женщины вскрыли запертую комнату и обнаружили ее мертвой на кровати с синяками и царапинами. Они незамедлительно вызвали скорую помощь и полицию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) в отношении неизвестного преступника.

Полиция разыскивает 37-летнего мужчину, который подозревается в совершении этого преступления. Сотрудники полиции предпринимают все необходимые меры для выяснения его местонахождения и задержания.