В Петербурге иномарка влетела в рейсовый автобус. Пострадали два человека

Сегодня утром, 30 ноября около 10 часов 10 минут, в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 22-летний водитель автомобиля «Вольво» двигаясь по Большеохтинскому проспекту, возле дома 5/1 не справился с управлением, после чего совершил столкновение с пассажирским автобусом «Волгабас».

В результате дорожно-транспортного происшествия в медицинское учреждение с травмами небольшой тяжести госпитализировали водителя автомобиля «Вольво» и 37-летнюю пассажирку автобуса, которая упала в салоне при столкновении.

По факту ДТП сотрудники дорожной полиции проводят проверку. Устанавливаются все детали происшествия.